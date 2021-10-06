Приемщик омского ломбарда заработал 350 тысяч на несуществующих украшениях

Приемщик ломбарда раз в месяц закладывал несуществующие украшения, чтобы подзаработать. Фото: Виктор Гусейнов

До суда дошло дело приемщика ломбарда в Омске, который решил подзаработать на несуществующих украшениях. За год с марта 2020 года по март 2021 года омич 12 раз провернул нехитрую схему. Пользуясь паспортными данными клиентов, которые уже приносили украшения в ломбард, он оформлял поддельные залоговые билеты. Деньги за украшения он забирал себе, а самих драгоценностей по факту просто не существовали. Таким образам омичу удалось заработать 351 тысячу рублей. Кроме того, он в обход кассы продал золотые украшения из уже имевшихся в наличии на сумму 34 тысячи.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, омич вину признал частично и не согласился с размером причиненного ущерба. Его будут судить за мошенничество. Дело уже передали в Ленинский суд для рассмотрения по существу.