В Омске построят две многоэтажки для расселения из аварийного жилья

В Омске собираются строить новые дома для расселения людей из ветхого жилья.

В Омске в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» готовят место для строительства двух многоэтажек на улице 6-я Станционная. В новые дома должны переселить омичей из ветхого жилья. Общая жилая площадь будущих домов составит более 8 тысяч квадратных метров.

Сейчас готовится документация для начала работ, уже заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями. Как уточнили в мэрии, 29 сентября проекты были отправлены на доработку. Для строительства выделят почти 119 миллионов уже в этом году и еще около 738 в следующем году.