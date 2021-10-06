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Общество6 октября 2021 11:25

Появилось видео, как у Ленинградского моста в Омске на новой развязке застрял автобус

Машина не вписалась в крутой поворот
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Водитель автобуса не вписался в поворот на набережную.

Водитель автобуса не вписался в поворот на набережную.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось видео, на котором видно застрявший автобус. Все произошло на съезде с Ленинградского моста. Там недавно решили изменить схему движения и сделать новую развязку. Водители в комментариях предположили, что именно из-за этого автобус и застрял, просто не вписался в новый поворот.

В администрации сообщили, что работы по обустройству развязки еще не закончены, и попросили омичей быть осторожными при проезде перекрестка.

- На данном участке дороги еще продолжаются работы по организации новой развязки. Проектом предусмотрен канализированный правый поворот шириной порядка 6 метров, что позволяет обеспечить проезд и для крупногабаритного транспорта. Работы по расширению проезда еще ведутся, ввиду чего возникают сложности движения транспорта. Установлены соответствующие знаки, просим вас соблюдать предельную осторожность на данном участке, - отметили в мэрии. Все работы на перекрестке у моста должны завершить до конца октября.

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Автобус застрял у Ленинградского моста в Омске
Автобус застрял у Ленинградского моста в Омске
Сложности возникли у автобуса на новой развязке