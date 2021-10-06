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Общество6 октября 2021 10:16

Омская предпринимательница заплатит 11 миллионов «Рот Фронту» за казахстанские конфеты

Оказалось, что конфеты фабрики «Рахат», которые купила омичка, очень похожи на конфеты «Рот Фронта»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичку обязали заплатить крупную компенсацию, но она еще может обжаловать решение.

Омичку обязали заплатить крупную компенсацию, но она еще может обжаловать решение.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания «Рот Фронт» через суд потребовала от омской предпринимательницы 11 миллионов рублей за ввоз в Омск конфет фабрики «Рахат» из Казахстана. Оказалось, что предпринимательница возила сладости, очень похожие на те, что делает «Рот Фронт». Это посчитали нарушением использования товарного знака.

На суде выяснилось, что с 2016 по 2019 год омская предпринимательница приобрела более 60 тысяч килограммов карамели «Со вкусом барбариса» стоимостью около 4 миллионов, более 3,8 тысяч килограммов стоимостью около 235 тысяч рублей, более 11 тысяч килограммов карамели «Взлетная» стоимостью 779 тысяч рублей и около 3,5 тысяч килограммов за 396 тысяч рублей.

- Факт поставки ответчиком на территорию РФ контрафактного товара подтверждается копиями приложений к заявлениям о ввозе и уплате косвенных налогов, - говорится в решении омского арбитражного суда.

Суд встал на сторону «Рот Фронта» и обязал предпринимательницу заплатить компании компенсацию. Решение суда еще не вступило в законную силу, омичка может его обжаловать.