В Омске таксист помог поймать грабителя, отобравшего телефон у пассажирки

Грабителя удалось задержать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятная история произошла на улице Маяковского. 48-летняя пассажирка ехала на переднем сиденье автобуса. Когда двери открылись на остановке «ПО «Большевичка» один из пассажиров выхватил у нее из рук телефон и выскочил на улицу. Женщина не растерялась и с криками побежала следом за грабителем.

Ей на помощь пришел таксист, ставший свидетелем происходящего. Он смог поймать грабителя, который пытался избавиться от чужого телефона.

– Задержанным оказался 45-летний житель Центрального округа, ранее судимый за причинение побоев и кражу, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту дознавателем ОП № 6 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Похищенный телефон возвращен владелице.