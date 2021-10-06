Из-за ковидных ограничений омский клуб отменил все концерты знаменитостей в октябре

В октябре омичи не смогут попасть на концерты популярных исполнителей в "Ангар". Фото: vk.com/angaromsk

В Омске пока действуют ковидные ограничения. Приходится носить масти, соблюдать социальную дистанцию и не проводить массовые мероприятия. Именно из-за этих ограничений популярный среди омичей клуб «ANGAR» отменил все выступления приезжих артистов а октябрь.

- В связи с продлением режима повышенной готовности на территории Омской области до 31.10.2021, все концерты с 1 по 31 октября отменены, - сообщила администрация клуба в официальной группе.

В этом месяце в клубе было запланировано три концерта: группа «Пошлая Молли» должна была выступить 25 октября, группа «Дельфин» 27 октября и певица Zivert должна была дать концерт 31 октября. Все эти выступления отменяются. В комментариях омичи уже интересуются, есть ли планы по концертам на ноябрь и декабрь. Скорее всего, это будет зависеть от решений оперштаба по коронавирусу.

В Омске уже отменили концерт рэпера Фэйса. Но артист утверждал, что его концерт отменился совсем по другой причине.