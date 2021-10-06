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Общество6 октября 2021 9:06

В Омске появился новый проекционный переход

Он заработал в Кировском округе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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"Зебра" на дороге теперь стала проекционной.

"Зебра" на дороге теперь стала проекционной.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске в этом году появились два проекционных пешеходных перехода. Один заработал на улице Менделеева, а второй на улице 22 Декабря. Его настройку закончили сегодня. По мнению специалистов мэрии, они помогут снизить аварийность на проблемных участках. На обустройство новых переходов потратили 2,7 миллионов рублей.

- Именно в дождливую погоду, во время снегопада или в темное время суток случаются дорожно-транспортные происшествия. После установки подобного проекционного оборудования направленный свет автомобильных фар позволяет видеть пешеходный переход и людей на нем на расстоянии до 150 метров, при этом проекция «зебры» четко видна над лужами и снегом, - рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

В прошлом году в Омске также обустроили три проекционных перехода. Они работают на пересечении Красноярского тракта и ул. Малиновского, Красноярского тракта и ул. Бархатовой и на ул. Барнаульской.