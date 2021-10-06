Омич получил год условно за расчлененную собаку соседки

Омича осудили на год условно за жестокое убийство собаки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пугающую находку совершила весной прошлого года омчка. Женщина в лесу неподалеку от своего дома обнаружила части собаки. Кто-то расчленил животное и выбросил. Совсем женщина пала духом, когда поняла, что это останки ее пса, который пропал некоторое время назад.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастен 25-летний сосед. У них с женщиной был затяжной конфликт, и парень решил отмстить соседке, убив и расчленив ее собаку. Вину в совершении преступления омич признал. По данным прокуратуры, суд рассмотрел дело и назначил омичу 1 год лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил.