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Общество6 октября 2021 8:02

Бывший мэр Омска Оксана Фадина не жалеет, что рассказала об удочерении Евы

Но отмечает, что этот шаг дался не легко
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фадина готовится к переезду и переживает, как это воспримет дочь. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Фадина готовится к переезду и переживает, как это воспримет дочь. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

Когда Оксана Фадина еще занимала пост мэра Омска, шокировала многих откровенным заявлением об удочерении. Она стала мамой для маленькой девочки Евы. Сейчас малышка уже несколько лет живет в семье Фадиной. Как отмечает бывший мэр, решение открыто рассказать об удочерении далось не легко, но она об этом не жалеет.

- После заявления были разные отзывы, кто-то поделился, что я помогла своим признанием решиться на подобный шаг, другие говорили, а что, она же не настоящая мама. Это меня сильно расстроило, - рассказала Оксана Фадина в интервью ГТРК «Иртыш». - Когда я гуляю по улице, я смотрю на других родителей и говорю себе, я люблю Еву сильнее. Я не выполняю роль мамы, а настоящая мать, которая любит своего ребенка.

Оксана Фадина также переживает, как Ева воспримет и перенесет переезд. Девочка еще никуда не летала на самолете.