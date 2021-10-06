Оксана Фадина рассказала, почему решила похудеть

Бывший мэр Омска Оксана Фадина решила худеть перед новогодними праздниками. Фото: Instagram Оксаны Фадиной

В этом году многие заметили изменения в облике бывшего мэра Омска Оксаны Фадиной. В начале года она резко похудела и пришла в форму. О том, как она на это решилась и что послужило мотивацией, Фадина рассказала в интервью ГТРК «Иртыш».

- Готовимся к Новому году. 30 декабря – а в чем ты будешь встречать праздник? Посмотрю, что там из прошлого. А прошлое никак не налезает. И я поймала себя на мысли, что я хочу вернуться в тот образ, в котором была. Ничего секретного нет. У меня есть два любимых идеала в этом плане – Майя Плисецкая и Людмила Гурченко, которые говорили что? Не есть, - рассказала бывший мэр.

Оксана Фадина рассказала, что снижением веса она активно занялась после новогодних праздников и за полгода пришла в новую форму.