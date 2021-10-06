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Общество6 октября 2021 7:22

Омской области на лекарства для ковидых больных выделят 15,8 миллионов

Эту дотацию выделят из федерального бюджета
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске закупят новую партию лекарств для больных ковидом.

В Омске закупят новую партию лекарств для больных ковидом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с коронавирусом в России не улучшается. Не становится исключением и Омская область. Сейчас уровень заболеваемости в регионе остается стабильно высоким. В день фиксируют около 360 заболевших.

Накануне прошло заседание комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнаций. Адресную помощь ее члены предусмотрели и для Омской области.

- Принято решение направить дополнительно 15,8 млн рублей Омской области на приобретение лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Средства на приобретение лекарств для ковидых пациентов Омской области направляли и раньше. В последний раз регион получил помощь в сентябре.