Омичам покажут личные вещи Юрия Гагарина

Среди экспонатов – дневник с записями первого космонавта. Фото: «Проспект Культуры»

В исторический парк «Россия – моя история» привезли выставку из Саратова. Ее посетители смогут увидеть личные вещи Юрия Гагарина, макет спускаемого космического корабля «Восток», гидрокомбинезон и космические инструменты, сообщает Telegram-канал «Проспект Культуры».

Также среди экспонатов: фотографии Юрия Гагарина, сделанные во время его учебы в Саратовском индустриальном техникуме и занятий в местном аэроклубе, домовая книга общежития техникума с отметкой о прописке студента Гагарина. Здесь же представлены фуражка учащегося Саратовского индустриального техникума и куртка, которую надевал Юрий Гагарин, проходя практику на литейном производстве.

В соседних витринах зрители увидят комбинезон, перчатки и шлемофон, а также свидетельство об окончании курсантом Юрием Гагариным Саратовского аэроклуба.

Из фондов Саратовского областного музея краеведения в наш город привезли предметы, связанные с именем Германа Титова, в частности телефонный аппарат, по которому он сообщил о благополучном завершении своего полёта.