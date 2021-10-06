После первого снега омичей ждет бабье лето

Неделя началась для омичей с холодов и снега. В некоторых районах области осадки были настолько интенсивными, что намело сугробы. В нескольких районах они даже не сразу растаяли.

Но синоптики обещают, что к концу недели ситуация полностью изменится. По прогнозам, температура начнет повышаться уже сегодня, 6 октября. Но теплее всего будет в пятницу, 8 октября. Днем столбик термометра может подняться до +16 градусов. Ночи при этом будут по-осеннему прохладным, все же на дворе уже октябрь.

На длительное потепление рассчитывать не стоит. Уже в начале следующей недели температура опустится, снова пойдут дожди.