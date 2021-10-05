Райффайзенбанк: обновленные условия семейной ипотеки помогают снижать долговую нагрузку

Улучшение условий программы семейной ипотеки, субсидируемой государством, главным образом отразилось на рефинансировании. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, изучив динамику ипотечных выдач за последние три месяца.

В июне на рефинансирование семейной ипотеки приходилось 16% выдач от в рамках программы, в июле (месяц после обновления условий) — 25%, а в августе — уже 36%. В августе относительно июля наблюдается снижение и средней суммы выдачи, и среднего срока кредита: с 4,1 млн руб до 3,4 и с 219 месяцев до 201, что говорит о снижении долговой нагрузки заёмщиков.

«Рефинансирование — отличный способ снизить долговую нагрузку без вреда для кредитной истории, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. — Для этого достаточно просто оставить заявку на сайте или в мобильном приложении банка. Мы вернёмся с предложением в течение дня, а актуальным оно будет ещё три месяца. Как правило, этого времени достаточно, чтобы принять решение и подготовить все необходимые документы для сделки».

Льготная ставка — 5,49% — доступна гражданам России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития.

В рамках программы семейной ипотеки приобрести жильё можно на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.