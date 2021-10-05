Омич разбил окно машины скорой, чтобы переночевать

Омич разбил стекло скорой помощи и залез в салон, чтобы отоспаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже не в первый раз омские медики сталкиваются со странным поведением пациентов. Один из водителей скорой помощи находился в гараже, когда услышал звук бьющегося стекла. Когда он пошел проверить, что случилось, увидел, как неизвестный забирается в кабину автомобиля через разбитое окно. Водитель тихо вернулся к коллегам и попросил воспользоваться тревожной кнопкой.

Дебоширом оказался 48-летний омич, рассказали в пресс-службе Росгвардии. При задержании мужчина попытался объяснить свои действия тем, что заблудился, а на улице начало темнеть. Ночь омич решил провести в припаркованной машине скорой, но так как дверь была закрыта, залез внутрь через окно. Для дальнейших разбирательств его передали полиции.