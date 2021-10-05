В Омске оштрафовали водителя, катавшего пассажиров на крыше

Омич прокатился на крыше, а штраф за него пришлось платить водителю. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

В середине сентября в соцсетях появилось фото, на котором водители запечатлели молодого человека, катавшегося на крыше малолитражки. Действительно, парень сидел на крыше, свесив ноги. Как отмечал автор поста, так он проехал по всей улице Куйбышева.

В полиции обратили внимание на это сообщение и нашли водителя. Оказалось, в тот день иномаркой управляла 29-летняя омичка. На нее завели административное дело за перевозку людей вне кабины автомобиля. Теперь девушке придется заплатить штраф 1000 рублей.