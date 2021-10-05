Омичи чаще всего переезжают в Казахстан, Германию и Узбекистан

Омичи все чаще пытаются переехать за границу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Совсем недавно статистики в очередной раз подтвердили, что Омская область удерживает лидирующие позиции по оттоку населения. Чаще омочи предпочитают перебираться в другие регионы страны. За 2021 год уехали уже 6 944 человека. Но есть и те, кто готов перебраться за границу. Таких за год в Омской области набралось 3 268.

Специалисты Омскстата подвели промежуточные итоги и выяснили, в какие страны чаще всего уезжают омичи. Безусловно лидирует Казахстан – туда из Омской области переехали 2 084 человека.

Также в тройку литеров вошли Германия (313) и Узбекистан (124). Также довольно много людей переезжает в страны ближнего зарубежья: Армению, Таджикистан, Украину, Азербаджан.

Есть и те, кто решил уехать в довольно экзотические страны. 61 человек переехал на постоянное место жительства в Турцию, 8 в Израиль и 6 во Вьетнам.

Проявляют омичи интерес и к другим странам. 17 человек переехали за год в США, 22 в Китай, 5 в Италию и 4 в Канаду.