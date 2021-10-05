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Общество5 октября 2021 10:38

В Омске разыскивают грабителя, напавшего на сотрудницу ломбарда с топором

Нападение произошло в Ленинском округе
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Если вы знаете, где находится Максим Плотников, обратитесь в полицию. Фото: УМВД России по Омской области

Если вы знаете, где находится Максим Плотников, обратитесь в полицию. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают Максима Плотникова. По версии следствия, он напал на ломбард в Ленинском округе. Мужчина разбил витрину и забрал оттуда золотые изделия. Сотрудница ломбарда попыталась задержать нападавшего, но он скрылся и успел забрать часть украшений.

Момент нападения попал на видео, по которому полицейские смогли установить личность подозреваемого.

Если вам известно, где может находиться данный гражданин, позвоните в полицию по телефонам: 8-951-415-43-67, 79-25-02, 79-34-04, 102. Конфиденциальность гарантируется.

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Розыск! Разбойное нападение на ломбард в Ленинском округе
Розыск! Разбойное нападение на ломбард в Ленинском округе