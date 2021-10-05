В Омскую область привезут более 170 тысяч доз вакцины от ковида

В Омск поступит крупная партия вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области продолжается прививочная компания против коронавируса. С одной стороны, люди прививаются постоянно, но с другой представители Роспотребнадзора, которые ставили целью привить к сентябрю 60% населения, отмечают, что вакцинация провалилась. Не успели привить даже половины от плана.

В минздраве сообщили, что в Омск привезут еще 176 944 дозы вакцины от коронавируса. Уточняют, что 128 000 доз из новой партии составляет «Спутник V», а еще 47 300 - «Спутник Лайт». Омичи, которые привились в начале года, уже могут ревакцинироваться.

- Для создания дополнительного резерва хранения Центром по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями закуплено дополнительное морозильное оборудование. Приобретены две морозильные камеры объемом по шестьсот литров каждая для приема и временного хранения вакцинных препаратов, - отметили в пресс-службе министерства. По информации медиков, во всех медучреждениях есть необходимый запас вакцины.