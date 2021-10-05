Омичи увольняются с работы из-за низких зарплат, скуки и неудобного графика

Омичи назвали причины, по которым готовы уволиться с работы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исследователи портала по поиску работы hh.ru провели опрос среди омичей и выяснили, почему люди чаще всего увольняются с работы. Причины оказались самыми разными.

Больше всего омичи не довольны уровнем зарплаты. Из-за низкой оплаты с работы готовы уволиться 47% опрошенных. На втором месте оказалась причина, никак не связанная с финансами. 25 % готовы уйти, если на работе перед ними ставят скучные задачи. Еще 22% легко уйдут, если место работы будет далеко от дома. Также весомыми причинами для смены работы назвали: неудобный график, конфликты с начальством, семейные обстоятельства и плохую обстановку в коллективе.

На эти же критерии омичи чаще всего обращают внимание при трудоустройстве. Менять место работы для многих омичей не в новинку. 33% опрошенных признались, что меняли работу два-три раза за всю профессиональную деятельность, около 18% переходили на новое место 5 раз, а еще 17% увольнялись 10 раз. При этом 11% работников заявили, что никогда не меняли место работы. Такой ответ чаще остальных давали работники научной сферы или молодые специалисты, которые только начали строить карьеру.