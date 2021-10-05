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Общество5 октября 2021 9:46

В Старом Кировске в Омске провели освещение за 6,5 миллионов

Протяженность новой линии освещения более 2 километров
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Одна из улиц Омска стала светлее.

Одна из улиц Омска стала светлее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске закончили со строительством новой линии электроосвещения. Новые фонари появились на улице 22 Декабря в Старом Кировске. Как уточнили в мэрии, монтаж полностью завершен. На работы потратили 6,5 миллионов. Протяженность линии составила 2 090 метров, там установили 76 фонарей.

Контракт с подрядчиком, фирмой «Визир электросервис» заключили в начале лета. Строителям, чтобы закончить работы понадобилось около четырех месяцев. В мэрии отметили, то и дальше будут продолжать строительство новых линия освещения.