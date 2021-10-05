В Старом Кировске в Омске провели освещение за 6,5 миллионов

Одна из улиц Омска стала светлее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске закончили со строительством новой линии электроосвещения. Новые фонари появились на улице 22 Декабря в Старом Кировске. Как уточнили в мэрии, монтаж полностью завершен. На работы потратили 6,5 миллионов. Протяженность линии составила 2 090 метров, там установили 76 фонарей.

Контракт с подрядчиком, фирмой «Визир электросервис» заключили в начале лета. Строителям, чтобы закончить работы понадобилось около четырех месяцев. В мэрии отметили, то и дальше будут продолжать строительство новых линия освещения.