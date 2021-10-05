Авиакомпанию оштрафовали за то, что три часа держала пассажиров в закрытом самолете в Омске

Авиакомпания пыталась оспорить штраф в суде, но решение осталось неизменным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной этого года в затруднительном положении оказались пассажиры самолета компании «Сибирь», который должен был вылететь из Омска в Москву. Посадка уже прошла, когда выяснилось : рейс задерживают. Но дождаться отправления хотя бы в аэропорту у людей не получилось. Их просто не выпустили из салона, и три часа они провели внутри.

Из-за этого инцидента компания получила штраф от Роспотребнадзора в 20 тысяч рублей. Авиакомпания не согласилась со штрафом и попыталась обжаловать решение в новосибирском суде. Рассмотрев все обстоятельства дела суд отклонил жалобу и обязал компанию заплатить штраф. Решение суда еще могут обжаловать.