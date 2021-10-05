В Омской области насчитали 12 миллиардеров

Налоговая служба проанализировала декларации на доходы физлиц за прошлый год. Фото: Анастасия Осипова

Управление налоговой службы по Омской области опубликовало данные по налоговым декларациям 3-НДФЛ за 2020 год. Ведомство проанализировало более 140 тысяч деклараций. Выяснилось, что число миллионеров в регионе немного выросло.

По сравнению с прошлым годом их стало на 4427 человек больше – 15 368. В этом списке также те, кто получил доход от реализации имущества. Число миллиардеров в Омской области осталось неизменным – из всего 12 человек.