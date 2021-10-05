Омск оказался самым непривлекательным для бизнеса среди миллионников

По данным исследования, в Омске недостаточно условий для дальнейшего развития малого бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После пандемии во многих сферах наметились трудности. Не обошли они традиционно и малый и средний бизнес. В КБ «Стрелка» провели исследования и составили рейтинг самых популярных для развития бизнеса городов. Среди миллионников Омск занял последнее место, набрав всего 12 баллов из 100 возможных.

В расчетах учитывали такие показатели, как размер бюджета города, уровень доходов жителей, финансовые условия для открытия и ведения бизнеса, качество городской среды и динамика численности населения.

Специалисты отмечают, что в Омске на 1000 населения приходится всего 48 предприятий малого и среднего бизнеса, а условий для дальнейшего развития недостаточно. В такой же ситуации, по данным исследования находятся Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород и Пермь.