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Общество5 октября 2021 5:13

Север Омской области на два месяца останется без газа

Его отключат из-за ремонта скважин
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Жителей севера Омской области вновь ждут отключения газа. Компания "Тевризнефтегаз" сообщила, что отключит подачу топлива в гнекоторых районах с 11 октября. По данным компании, это связано с обводнением скважины №5, она полностью не работает, и проведением капремонта на скважине №6. Поставки газа сохранятся только для абонентов, которые используют его для приготовления пищи.

В компании уточнили, что ремонт на скважине №6 планируют закончить в ноябре. До этого времени абонентов просят подготовить электрические плиты или газовые для использования баллонов, а также позаботиться об альтернативных способах отопления.