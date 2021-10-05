Север Омской области на два месяца останется без газа

Жителей севера Омской области вновь ждут отключения газа. Компания "Тевризнефтегаз" сообщила, что отключит подачу топлива в гнекоторых районах с 11 октября. По данным компании, это связано с обводнением скважины №5, она полностью не работает, и проведением капремонта на скважине №6. Поставки газа сохранятся только для абонентов, которые используют его для приготовления пищи.

В компании уточнили, что ремонт на скважине №6 планируют закончить в ноябре. До этого времени абонентов просят подготовить электрические плиты или газовые для использования баллонов, а также позаботиться об альтернативных способах отопления.