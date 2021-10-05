В Омске вынесли приговор подросткам, избававшим людей неславянской внешности

Подросткам, пропагандировавшим национализм, вынесли приговор. Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске вынесли приговор троице приятелей, которые возомнили себя борцами за чистоту славянской расы. Подростки нападали на людей, отличавшихся от их представления о прекрасном.

– В октябре 2020 года в Омске на проспекте К. Маркса обвиняемые, придерживающиеся идеологии национализма, избили 30-летнего мужчину неславянской внешности, после чего в этот же день в подземном переходе на улице Лермонтова из экстремистских побуждений избили двоих подростков, а также причинили телесные повреждения мужчине неславянской внешности, а позднее расклеили в центре Омска листовки праворадикального содержания, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Накануне фигурантам этого уголовного дела вынесли приговор. Подростки отделались условными сроками, которые, впрочем, легко могут превратиться в реальные, если парни продолжат свою деятельность.