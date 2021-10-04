Пресечена попытка незаконного импорта

Эта продукция, которую пытались ввезти в Россию из Казахстана вблизи МАПП «Ольховка», «Исилькуль» и ДАПП «Одесское», предназначалась для реализации не только в нашем регионе, но и по всей стране. Однако сотрудники Россельхознадзора выяснили, что партии коричневого риса «Девзира» и яблок общим весом более 5 тонн из Кыргызстана не имеют фитосанитарных сертификатов, которые подтверждали бы их безопасность. Кроме того, при проверке сопроводительных документов и осмотре грузов было установлено, что 11 партий растительной продукции общим весом около 210 тонн ввозились по недействительным фитосанитарным сертификатам – в документах значилось, что перевозят свежую зелень, орехи и сухофрукты, а партии арахиса и мяты, которые находились в авто, не были указаны. Поэтому подозрительный груз вернули назад в Казахстан, а всех перевозчиков привлекли к административной ответственности по фактам нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ.