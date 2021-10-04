За год омичи попросили снести 96 деревьев рядом с домами в Центральном округе

Омичи сами попросили срубить 96 деревьев за год. Фото: Павел КЛОКОВ

С начала года жители Центрального округа подали в мэрию 96 заявок на снос деревьев вблизи домов. Как отметили в мэрии, одобрено пока только 64 из них, остальные находятся на рассмотрении.

Омичам напоминают, что решение о сносе деревьев на территориях многоквартирных домов, принимается на собрании жильцов. Для подачи заявки необходимо собрать не менее 51% голосов жителей.

- Для согласования работ омичам необходимо предоставить в окружную комиссию письменное заявление, обоснование и объем работы, план места размещения зеленых насаждений, - рассказал о необходимых для сноса документах первый заместитель главы администрации Центрального округа Александр Бурых.

Также омичам напомнили, что при сносе деревьев необходимо посадить новые растения взамен. Если срубить хотят здоровое дерево, то должны высадить три новых, если дерево старое или аварийное, то одно. Компенсаторные высадки необходимо проводить до вырубки старых.