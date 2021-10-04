Сотрудники омского ЧОПа задержали мужчину, который незаконно проник в салон сотовой связи

В минувшее воскресенье, ночью, в салоне сотовой связи, расположенном в Ленинском округе г. Омска, сработала сигнализация. Информация об этом поступила на пульт централизованного наблюдения «СТБ-Охрана».

На охраняемый объект незамедлительно был направлен ближайший к месту происшествия экипаж.

Уже через 2 минуты сотрудники группы быстрого реагирования прибыли по указанному адресу и начали осмотр магазина.

В результате проверки специалисты-охранники выявили следы проникновения в салон: металлический лист, служивший боковой стеной павильона, был демонтирован.

В момент, когда сотрудники ЧОПа связались с дежурным, чтобы сообщить о данном факте, из помещения показался неизвестный. Злоумышленник увидел охранников и попытался сбежать, воспользовавшись сделанным им ранее незаконным проходом.

Специалисты «СТБ-Охрана» были вынуждены задержать правонарушителя и применить в отношении него спецсредства – наручники. Мужчина, причинивший материальный ущерб охраняемому имуществу, был задержан до приезда сотрудников полиции и передан им для выяснения всех обстоятельств.