В Омске 6 октября завоют сирены

В Омске второй раз за год завоют сирены.

Омичей предупреждают, что 6 октября в среду над городом раздастся вой сирен. Это произойдет в 10:40. Тестовый запуск оборудования организуют в рамках комплексной проверки системы оповещения населения регионального и муниципального уровня. Для этого запустят сирены и громкоговорители, а после их работы на минуту прервут телевизионное и радиовещание.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - отмечают в пресс-службе МЧС. В этом году подобные проверки уже проводились весной, 3 марта.