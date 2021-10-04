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Общество4 октября 2021 13:16

В Омске 6 октября завоют сирены

В этот день также прервется и теле- и радиовещание
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске второй раз за год завоют сирены.

В Омске второй раз за год завоют сирены.

Омичей предупреждают, что 6 октября в среду над городом раздастся вой сирен. Это произойдет в 10:40. Тестовый запуск оборудования организуют в рамках комплексной проверки системы оповещения населения регионального и муниципального уровня. Для этого запустят сирены и громкоговорители, а после их работы на минуту прервут телевизионное и радиовещание.

- Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - отмечают в пресс-службе МЧС. В этом году подобные проверки уже проводились весной, 3 марта.