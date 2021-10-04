Флотационная установка «Росводоканал Омск» поможет сохранить Иртыш

На очистных сооружениях канализации омского водоканала продолжается строительство флотационной установки. Крупный и экологически важный объект предприятия повысит качество сточных вод на этапе биологической очистки. Флотационная установка позволит эффективнее удалять из стоков загрязнения нефти, масел, жиров, других нерастворимых соединений и неорганических примесей.

Решение о строительстве флотационной установки было принято в 2019 году. В 2020 году на этапе выбора поставщика основного технологического оборудования провели испытания на действующих сооружениях на опытной мини-установке, а в 2021 году приступили к строительству сооружений. В рамках инвестиционной программы на реализацию проекта запланировано направить 283 млн рублей.

«Проведены основные земляные и бетонные работы. Возведены два флотатора, высотой 3,5 метра и диаметром 19,7 метров. Ведётся монтаж основного технологического оборудования. Внутри флотаторов идёт обвязка арматуры и монтаж ходового пути. Одновременно прокладываются коммуникации к объекту и строится здание сатураторной, где операторы будут управлять технологическим процессом», - рассказывает главный инженер «Росводоканал Омск» Денис Хохлов.

В основе флотации лежит способность загрязняющих частиц, прилипать к пузырькам воздуха и подниматься на поверхность, переходя в пенный слой. Растворы частиц, механические примеси, молекулы и ионы, имеющие гидрофобные свойства, всплывают с пузырьками воздуха и концентрируются на поверхности флотатора, образуя пенный слой. Отделяя, всплывшие пузырьки с загрязнениями от воды, обеспечивается её очистка.

Справочная информация:

Очистные сооружения канализации города Омска (ОСК) принимают сточные воды населения и промышленных предприятий. В среднем ежесуточно на ОСК очищается 330-350 тысяч кубометров сточных вод.

После механической, биологической очистки и обеззараживания очищенные сточные воды возвращаются в Иртыш. По своим характеристикам очищенные сточные воды должны соответствовать нормативам качества воды, предъявляемым к водоёмам рыбохозяйственного значения.

Сатураторная – производственное помещение, в котором размещены коммуникации, установлены насосы, обеспечивающие подачу водовоздушной смеси на флотаторы.