Предприниматели могут за три минуты получить нужную справку в Райффайзен Бизнес Онлайн

Райффайзенбанк ускорил оформление справок для малого бизнеса — теперь это займет не более трех минут. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение или онлайн-банк Райффайзен Бизнес Онлайн и выбрать нужный документ.

В разделе «Заказ справок» предприниматели могут получить данные по остаткам на счетах, оборотах, отсутствии картотеки, ссудной задолженности, непогашенных обязательств и другие.

Райффайзен Бизнес Онлайн: «Мы сделали процесс максимально простым и быстрым — получение документа займет до трех минут. Предприниматель мгновенно может использовать справку в работе, не теряя времени на ожидание. — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. — Это позволяет ускорить заключение сделок и упрощает работу с контрагентами».