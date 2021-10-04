За сутки коронавирусом в Омской области заразились 366 человек

В Омске коронавирус продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области по последним данным минздрава за сутки ковидом заразилось 366 человек, лечиться дома смогут 296 человек, а остальные 70 займут койки в ковидных госпиталях. С начала пандемии заразились ковидом 85 927 человек.

После выходных показатель выздоровевших традиционно низкий, всего 153 человека за сутки. В общем справиться с ковидом смогли 66 487 человек.

Умерли за день 4 человека. Это значительно меньше, чем фиксировали уже долгое время. Показатель колебался в районе 7-9 человек в день. С начала наблюдений умерли уже 2 249 человек.

В прививочной компании поучаствовали 627 102 человека, полностью привиты из них 539 648 человек.