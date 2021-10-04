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Общество4 октября 2021 12:34

Омич зарезал соседа, показывая ему боевые приемы

В обстоятельствах гибели мужчины теперь разбираются следователи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич зарезал соседа, показывая боевые приемы.

Омич зарезал соседа, показывая боевые приемы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пугающую находку совершили соседи омича в доме на улице 22 Апреля. В квартире они обнаружили тело 45-летнего зарезанного мужчины. Выяснилось, что к преступлению может быть причастен 55-летний сосед погибшего. Его быстро задержали по месту жительства.

Как предполагают следователи следственного комитета, вечером 3 октября мужчины вместе выпивали. В это время подозреваемый взял нож и решил показать приятелю боевые приемы. Мужчина не рассчитал и ранил соседа.

Сейчас проводится следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи хотят обратиться в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.