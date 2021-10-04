В Омске на выходных фиксировали двукратные выбросы сероводорода

Выбросы чувствовали в разных районах города. Фото: ВКонтакте

В минувшие выходные омичи снова чувствовали неприятные запахи в разных районах города. Жаловались на запахи газа, химии и ацетона. Кто-то даже чувствовал запахи жженой резины. Об этом омичи активно писали в одной омских экологических групп. Жалобы не прекращались все выходные с 2 и 3 октября. Особенно активно жаловались около 12 часов сегодня ночью.

- Нефтезаводская в запахах химии, жженая резина, мазут и газ.

- Ребята я не знаю, что делать четвертый день не можем открыть окна на 24-ой Северной. Куда еще обратиться пишу обращение, отвечают, принимают и все как воняло, так и воняет! У ребенка рвота от этого запаха.

На жалобы омичей ответили в минприроды. Оказалось, что выбросы сегодня ночью все же фиксировали.

- На автоматизированном посту по ул. Дмитриева 02.10.2021 в 08:40 было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 1,78 раза. Замеры состояния воздушной среды ведутся в круглосуточном режиме, - отметили специалисты ведомства.