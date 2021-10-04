Омская область снова лидирует по убыли населения

Отток людей из Омской области даже немного ускорился по сравнению с прошлым годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Росстат опубликовал данные по миграции населения в стране. Омская область снова оказалась на первом месте антирейтинга убыли населения. При этом процесс даже ускорился, в прошлом году его немного тормозили пандемийные ограничения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2021-м уехало на 548 человек больше.

По информации ведомства, за полгода, с января по июнь, миграционная убыль населения в СФО составила 6 539, при этом подавляющее число уехавших – 5 111 – из Омской области.

По этому показателю регион оказался на первом месте в стране. Следом идут Саратовская область (-3 892 человека), на третьем месте – Томская область (-3 477 человек). Больше всего приросли за счет миграции Московская область (ее население увеличилось на 56 516 человек), Краснодарский край (25 105 человек) и Ленинградская область (21 236 человек).

Также достаточно высокой оказалась и естественная убыль населения. За полгода в регионе умерло на 7 458 местных жителей больше, чем родилось.