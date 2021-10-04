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Общество4 октября 2021 11:15

В Омской области в детском саду за 18 миллионов нашли нарушения при строительстве

Подрядчик выполнил работы некачественно, но заказчик все равно принял их и оплатил в полном объеме
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области во время строительства детского сада допустили нарушения.

В Омской области во время строительства детского сада допустили нарушения.

Давно нового садика ждали в Большереченском районе Омской области. И вот, в 2021 году здание построили. Но проблемы начались еще до открытия.

Прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что подрядчик фирма ООО «Квантор-Строй» получила 17,9 миллионов рублей в качестве оплаты за выполненные работы. Но во время строительства они допустили нарушения, с которыми принимать здание заказчик «Омскоблстройзаказчик» не должен был. Срок полного окончания работ запланирован на 20 октября 2021 года.

- По факту выявленных нарушений прокурором района в адрес КУ Омской области «Омскоблстройзаказчик» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, - отметили в пресс-службе ведомства.