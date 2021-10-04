Омчи пожаловались на плохую работу маршрута №163

Жители пригородной деревни жалуются, что у них не получается попасть домой без пересадок. Общественный транспорт по вечерам вечно переполнен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях омичи пожаловались на режм работы маршрута №163. Он ходит раз в час от железнодорожного вокзала до Гауфхутора и является единственным маршрутом, на котором можно добраться до этого района. Одна из пассажирок сняла на видео, как вечером на остановке «Жемчужина» омичи пытаются зайти в салон, но им просто не хватает места.

- Люди у остановки « Жемчужина» уже не могут зайти в газельку, она просто забита. Посчитайте, сколько остановок еще впереди, где так же после работы люди хотят домой, как им доехать до Гауфа, если один маршрут идет и то его надо ждать 54 минуты? Департамент транспорта, министерство транспорта верните 36 автобус людям! Поставьте маршрут №163 дополнительный, это издевательство над людьми, - негодует омичка в пост.

В министерстве транспорта, которое курирует этот маршрут, относящийся к межмуниципальным, отметили, что остановка у «Жемчужины» в маршруте автобуса №163 не предусмотрена. Он должен останавливаться только на Желенодорожном вокзале, в мкрн «Ясная Поляна», «ДорСтрой», «Пост ГАИ (Русско-Полянский тракт)», «с/х «Власть труда (по требованию)», «Техникум», «пос. Новоомский», «СНТ «Лилия», «ст. Фадино», СНТ «Колосс-3,» «Агрохимик», «Кварц» и на конечной остановки «пос. Гауфхутор». Как отметили в ведомстве, маршрут направлен на транспортное обслуживание жителей пригорода, поэтому в городе останавливаться должен не на каждой остановке.

- Остановочный пункт «Жемчужина» в рамках этого маршрута не согласован с департаментом транспорта Администрации г. Омска. От перевозчика не поступало никаких предложений о внесении изменений в маршрут, - отметили в пресс-службе минтранса.

Также обратили внимание на то, что проводили проверку соблюдения интервальности движения, которую перевозчик не нарушает. На маршруте работает три автомобиля, и они стабильно ходят раз в 45 -55 минут. В министерстве пообещали рассмотреть разные варианты решения проблемы.