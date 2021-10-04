Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, покорил гору Манаслу в Гималаях

Рустам Набиев покорил на руках гору более 8 тысяч метров в высоту. Фото: Инстаграм Рустама Набиева

Рустам Набиев, который тяжело пострадал при обрушении казарм ВДВ в Омске, не перестает удивлять своей отвагой и жизнелюбия. Молодой человек лишился обеих ног, но продолжает вести активную жизнь и даже увлекся альпинизмом. На одних руках он дважды покорил Эльбрус, а теперь взял третью вершину. Рустам делился планами о покорении вершины Манаслу (8156 метров) в Гималаях. Недавно в соцсетях он рассказал, что все прошло успешно.

- Я волнуюсь, я переживаю. Это будет не просто, это будет очень опасно, но уверен, и не менее увлекательно.

Я знаю, что в ближайшие дни со мной может случиться все что угодно, и знаю каким мучительным будет путь к вершине, - написал перед восхождением Рустам в своем Инстаграме.

В этот раз альпинист не стал подробно описывать свой путь. Перед восхождением он предупредил подписчиков, что откажется от соцсетей и сконцентрируется только на восхождении. Вершина покорилась Рустаму 2 октября, а путь на Манаслу занял 5 дней.

- Я написал новую страницу в истории альпинизма, став первым в мире человеком, который поднялся на восьмитысячник на одних руках, - написал после восхождения Рустам.

О планах по покорению других горных вершин Рустам Набиев пока не сообщал.