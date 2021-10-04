Омич пытался спасти накопления и лишился миллиона рублей

Омич поверил лжеследователям и перевел более миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один омич стал жертвой онлайн-мошенников. 37-летний мужчина неожиданно получил звонок из банка. Лжесотрудник, как обычно, сообщил, что на его имя взяли кредит. Мужчину расположили к себе, назвав личные данные и остатки средств на банковских счетах. Служащие банка заверили, что кредит хотят взять мошенники, поэтому вскоре с ним свяжутся из полиции.

Омич даже проверил в интернете номер, с которого позвонили мошенники, он совпал с номером горячей линии МВД России. Поэтому омич без раздумий поверил девушке, которая представилась следователем и попросила его на время расследования перевести все имеющиеся деньги на безопасный счет. Мужчина потратил не только собственные, но и кредитные средства. В общем он отдал мошенникам 1 миллион 90 тысяч рублей.

Уже после того, как мужчина перевел всю сумму, понял, что попал в лапы мошенников. Он обратился в полицию. По заявлению омича возбудили уголовное дело.