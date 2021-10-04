Появилось видео, на котором омич одним ударом сломал мужчине череп

После удара омич упал на землю и потерял сознание. Медиков для него вызвали прохожие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На видео попал момент короткой драки на парковке возле магазина на улице Взлетной. Сразу после этого случая 38-летний омич оказался в больнице. Медики диагностировали несколько травм головы в том числе и перелом лобной кости. Медики обратились в полицию.

Отсмотрев запись в камеры видеонаблюдения, следователи выяснили, что тяжелую травму омич получил после конфликта возле магазина. Омич распивал спиртное, после чего начал приставать к прохожим. Одному из мужчин это не понравилось, он ударил дебошира по голове и ушел. Омич после удара упал на землю и больше не поднялся. Скорую для него вызвали неравнодушные прохожие.

После экспертизы выяснилось, что перелом черепа дебошир получил от удара об асфальт, которому предшествовал удар по голове от 41-летнего незнакомца. Полицейские нашли его и выяснили, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. В этот раз ему грозит та же статья.