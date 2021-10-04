«Газпром межрегионгаз Омск» начал договорную кампанию на поставку природного газа юридическим лицам в 2022 году

С 1 октября 2021 «Газпром межрегионгаз Омск» проводит договорную кампанию на поставку природного газа юридическим лицам в 2022 году. Поставщик газа планирует заключить (пролонгировать) больше 1900 договоров с производственными потребителями – бюджетными и теплоснабжающими организациями, промышленными предприятиями.

Договорная кампания проводится для закрепления условий отбора, гарантированной поставки и учёта природного газа в соответствии с требованиями законодательства. В сентябре «Газпром межрегионгаз Омск» направил уведомления потребителям о необходимости предоставить пакет документов для заключения договоров поставки газа на новый договорной период.

«В ходе договорной кампании мы обращаем внимание потребителей на усиление требований при отборе газа – в объёмах, предусмотренных договором поставки, без превышения лимитов, и соблюдение платежных обязательств. Для оперативного взаимодействия рекомендуем использовать систему электронного документооборота, которая была внедрена в текущем году», - рассказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.