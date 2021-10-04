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Происшествия4 октября 2021 5:01

Омич на «Мерседесе» устроил аварию с пострадавшими на Левобережье и сбежал

Два человека попали в больницу, а виновника ищут
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После аварии водитель, выехавший на красный, сбежал.

После аварии водитель, выехавший на красный, сбежал.

Фото: ВКонтакте

Ранним утром 3 октября произошло серьёзное ДТП на Левом берегу у въезда на Метромост.

Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель "Мерседеса", который около 7:10 утра на перекрёстке улиц Конева и Енисей края выехал на красный. Из-за этого произошло столкновение с "Ниссаном". После аварии, как уточнили в Госавтоинспекции, 57-летний водитель и 59-летняя пассажирка "Ниссан" попали в больницу, а виновник аварии скрылся. Его разыскивают. По факту ДТП проводится проверка.