Омич на «Мерседесе» устроил аварию с пострадавшими на Левобережье и сбежал

После аварии водитель, выехавший на красный, сбежал. Фото: ВКонтакте

Ранним утром 3 октября произошло серьёзное ДТП на Левом берегу у въезда на Метромост.

Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель "Мерседеса", который около 7:10 утра на перекрёстке улиц Конева и Енисей края выехал на красный. Из-за этого произошло столкновение с "Ниссаном". После аварии, как уточнили в Госавтоинспекции, 57-летний водитель и 59-летняя пассажирка "Ниссан" попали в больницу, а виновник аварии скрылся. Его разыскивают. По факту ДТП проводится проверка.