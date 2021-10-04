За выходные от ковида умерли 10 омичей

Сейчас в больницах хватает коек для больных коронавирусом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Пандемия и не думает отступать. Более того, эпидемиологи и вирусологи спрогнозировали Омску четвертую волну. Об этом же недавно говорили и в Роспотребнадзоре. Четвертая волна должна начаться в ближайшие дни. Пока же цифры по число зараженных ковидом продолжают оставаться высокими. В среднем заражается 350 - 400 омичей.

Остается высокой и смертность, хотя цифры немного пошли вниз. За минувшие выходные от ковида скончалось 10 пациентов омских больниц. На данный момент вакцинирована от коронавируса около 540 тысяч жителей Омской области. Но власти больше всего обеспокоены ситуацией с ковидом в вузах. Студенты заболевают все чаще, а потом заражают родителей и пожилых людей. При этом студенты принципиально отказываются вакцинироваться. Прививку поставил лишь каждый четвертый учащийся вуза.