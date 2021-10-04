Росводоканал готов системно решать проблему «ливневки»

Выступая на пленарной сессии «Качественные инвестиции в инфраструктуру будущего», глава федерального оператора ЖКХ уделил особое внимание теме ливневых канализаций – одной из ключевых проблем отрасли, влияющей на качество городской среды.

«Стоимость строительства ливневых сооружений и инфраструктуры сегодня крайне высокая. Но решать проблему нужно, так как помимо вреда экологии, это приводит к разрушению жилого фонда, дорожной сети, хозяйственно – бытовой канализации. Задача, на наш взгляд, достойна системного подхода с участием федерального центра, с применением инструментов федерально-целевых программ, софинансирования субъектов, тарифных источников и коммерческих вложений. При поэтапном решении задачи, баланс финансовой нагрузки постепенно будет смещаться в сторону более рыночных инструментов. Мы со своей стороны считаем, что для нашего совместного с ВЭБ.РФ предприятия — это очень важная и перспективная задача, полностью отвечающая принципам устойчивого развития, экологической и социальной ответственности», - сообщил Антон Михальков.

Антон Михальков отметил, что для стратегических игроков отрасли очень важен сигнал системной и последовательной поддержки со стороны региональной и федеральной власти в части реализуемых механизмов государственно-частного партнерства.

«Отдельно хотел бы подчеркнуть важную роль ВЭБ.РФ, участие которого в комплексном развитии городской экономики и инфраструктурных проектов является мощным катализатором успеха решения таких задач. С того момента, как мы начали регулярную совместную работу в рамках предприятия, созданного с ВЭБ.РФ в декабре прошлого года, динамика наших проектов кратно ускорилась, и мы почувствовали очень серьезный позитивный отклик от наших региональных партнеров – руководителей субъектов РФ и муниципалитетов, с которыми мы в ежедневном режиме ведем работу по развитию инфраструктуры, повышению качества услуги в интересах наших потребителей. И это тоже для нас очень важный сигнал, который говорит о надежности наших инвестиций, стимулирует к их расширению и формирует правильный акцент на долгосрочность», - рассказал Антон Михальков.

В работе российского форума также приняли участие топ-менеджеры ГК «Росводоканал». На сессии «Цифровая трансформация отраслей и территорий: как обеспечить баланс государственных и частных инвестиций?» ИТ-директор Сергей Путин предложил обязательные программы модернизации объектов и оборудования подкреплять программами цифровизации с определённым софинансированием государства.

Директор по правовым вопросам Денис Лихолет выступил спикером юридических дебатов «Законодательные приключения ГЧП: сезон 2020-2021», где эксперты обсудили происходящие законодательные изменения в сфере ГЧП и определили ключевые тренды в нормативном развитии.

О сложностях привлечения инвестиций в отраслевые проекты рассказал заместитель финансового директора Алексей Мостовой в ходе стратегической сессии «Коммунальные концессии: инвестируем в воду, газ и тепло».

Российская неделя ГЧП проходит в Москве с 28 сентября по 1 октября и посвящена привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.