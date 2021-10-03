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Общество3 октября 2021 8:16

В Омске с 1 октября подорожал хлеб

Об этом власти предупреждали еще в конце лета
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Цены подняли с 1 октября.

Цены подняли с 1 октября.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске в очередной раз подняли стоимость хлеба. Подорожание продукции ОАО "Хлебодар" заметили бдительные омичи с 1 октября. Хлеб на прилавках стал стоить больше в среднем на 2-4 рубля. Цены подняли примерно на 15%.

Любопытно, что о возможном подорожании хлеба в омском минсельхозе предупреждали еще в конце лета. Ранее омские хлебопеки получали субсидию, которая сдерживала рост цен на их продукцию. Сами же производители обычно объясняют каждое подорожание необходимостью поднимать зарплаты персоналу и ростом цен на сырье (мука, масло, сахар).