В Омской области сибиряк погиб в аварии с перевернувшимся снегоболотоходом

ФОТО: "Иртышская правда"

Странная авария случилась в Омской области. Все произошло в одном из многочисленных лесов Большереченского района. Недалеко от деревни Чернова 52-летний предприниматель объезжал территорию охотничьих угодий. Передвигался мужчина на снегоболотоходе «Фантом».

В какой-то момент он не справился с управлением и перевернулся. Тяжелая машина всем весом навалилась на сибиряка. Об этом сообщает пресс-служба омской полиции. Шансов выжить у водителя снегоболотохода не было - мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Сейчас силовики проводят проверку и выясняют, почему опытный водитель не справился с управлением.