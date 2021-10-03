Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 7:12

В Омской области сибиряк погиб в аварии с перевернувшимся снегоболотоходом

Шансов выжить у него не было
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ФОТО: "Иртышская правда"

ФОТО: "Иртышская правда"

Странная авария случилась в Омской области. Все произошло в одном из многочисленных лесов Большереченского района. Недалеко от деревни Чернова 52-летний предприниматель объезжал территорию охотничьих угодий. Передвигался мужчина на снегоболотоходе «Фантом».

В какой-то момент он не справился с управлением и перевернулся. Тяжелая машина всем весом навалилась на сибиряка. Об этом сообщает пресс-служба омской полиции. Шансов выжить у водителя снегоболотохода не было - мужчина скончался на месте от тяжелых травм. Сейчас силовики проводят проверку и выясняют, почему опытный водитель не справился с управлением.