В Омске преподаватель скончался прямо на рабочем месте

Владимир Николаевич Шулицкий ушел из жизни в 63 года. Фото: ВКонтакте

Печальная новость пришла от руководства Музыкального училища им. Шебалина. Там 30 сентября скончался один из его педагогов. 63-летний преподаватель много лет вел для студентов ОБЖ.

- С прискорбием сообщаем о том, что 30.09.2021 на 64-ом году жизни на трудовом посту скончался педагог-организатор безопасности жизнедеятельности, руководитель Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ветеран труда, полковник в отставке Владимир Николаевич Шулицкий, - сообщили в музыкальном училище.

В прессе сообщается, что педагог скончался прямо на рабочем месте. В комментариях под постом огромное количество положительных отзывов студентов о Владимире Николаевиче. Редакция "Комсомольской правды в Омске" приносит соболезнования близким и коллегам преподавателя.