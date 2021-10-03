В Омске у оживленной дороги заметили табун лошадей

Необычную картину наблюдали жители Московки. На улице Светловская прямо у оживленной дороги невозмутимо бежал целый табун лошадей. Кони скакали вдоль обочины магистрали. Сказать, что проезжавшие мимо водители автомобилей были в шоке, - ничего не сказать.

Видео с табуном появилось в соцсетях. Автор лаконично подписал ролик:

- На Светловской был замечен табун лошадей. Никто не терял?

Самое интересное, что в комментариях омичи сразу же начали сыпать версиями.

- С Самарки убежали, скорее всего, - написал один.

- На Птицефабрике у дач мужик в вагоне живёт и держит лошадей. Видимо, его, - предположил другой житель Омска.