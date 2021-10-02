Скандальный рэпер Face заявил, что его концерт в Омске отменен из-за звонка силовиков

Музыкант рассказал своим фанатам об отмене концертов. Фото: Instagram.com

Почти все концерты скандального рэпера Face, которые должны были пройти в рамках гастрольного турне, будут отменены. Об этом рассказал сам музыкант. По его словам, проведению выступлений активно мешают власти каждого из городов, где он собирался давать концерты. Причем все это якобы подается под соусом нарушения антиковидных мер. Но Face говорит: готов соблюдать все требования, а настоящая причина отмены гастролей в другом.

Вот и в Омске выступления музыканта не будет. Это подтвердил сам рэпер.

- Мне от менеджмента пришло письмо с пометкой "молния". Омск - отмена концерта. Площадка называется ANGAR, звоните туда и просите, чтобы концерт был, - сказал музыкант в своем Instagram во время общения с фанатами. - Площадке позвонили силовики и сказали: "Переноси концерт!". И они испугались. Мы до последнего боролись за этот город, пытались найти другую площадку, но нас никто не взял. Поэтому концерта не будет.

Напомним, имя рэпера Face узнали 3-4 года назад. Его творчество ориентировано на подростков, однако многие песни содержат обилие ненормативной лексики.